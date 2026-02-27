Tres lesionados deja violenta colisión frontal en paso inferior del Troncal Sur de Quilpué

Tres personas lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de este viernes 27 en la autopista Troncal Sur, en la comuna de Quilpué.

El siniestro vial se registró específicamente en la intersección de Av. Marga Marga con calle Quintero, justo en el cruce de la carretera, en dirección a Viña del Mar.

La colisión frontal fue de tal magnitud que incluso una de las personas lesionadas permaneció atrapada al interior de la máquina, debiendo ser rescatada.

Carabineros informó en redes sociales de este "accidente de tránsito en ruta 68, sector Quilpué Oriente, con dirección a Viña del Mar. Restricción de pista".

Desde la concesionaria del Troncal Sur, Ruta 68, reportaron que produto de este accidente se la pista restringida, por lo que llamaron a "conducir con precaución".

Hasta el lugar de los hechos concurrieron equipos de emergencia, quienes centraron su trabajo en asistir a las víctimas y rescatar a la persona atrapada.

