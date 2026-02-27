Alerta Roja en Nogales: cerca de 2 hectáreas consumió incendio forestal que obligó a evacuar el sector Las Romazas

El sector Las Romazas, en Nogales, debió ser evacuado por autoridades ante la peligrosidad que revistió un incendio forestal de proporciones.

Frente al peligro de propagación de las llamas. el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) ordenó adoptar esta medida.

Para ello, el organismo de emergencias activó la Mensajería SAE en el lugar.

De igual forma, en coordinación con la Delegación Presidencial, se tomó la decisión de decretar Alerta Roja para la comuna de Nogales por incendio forestal.

"Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", señalaron a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

De igual forma, desde la entidad recalcaron en su mensaje que durante la evacuación, "no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Luego de algunas horas de combate, finalmente el fuego fue contenido por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En cuanto a los daños, se indicó que algunas estructuras sufrieron algún grado de afectación y que se consumieron alrededor de 2 hectáreas de vegetación.

