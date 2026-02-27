Presentan resultados de estudio clave para avanzar en proyecto que extienda el servicio ferroviario hacia San Felipe y Los Andes

Se presentaron los resultados del estudio sobre la oferta y demanda del transporte en el Valle del Aconcagua y las posibles alternativas de desarrollo ferroviario para las provincias de San Felipe y Los Andes, al interior de la región de Valparaíso.

En la instancia, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, expuso ante el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, las conclusiones que permitirán avanzar en la extensión del ferrocarril hacia esta zona de la Quinta Región.

Concretamente, se informó que el tren de carga podría expandirse, siempre y cuando se mejore la infraestructura y una mejor integración logística.

El tren de pasajeros requerirá inversión costo-eficiente para asegurar la rentabilidad social del proyecto, definiendo un conjunto acotado de estaciones.

Para lograr disputar demanda con el transporte vial, se indicó que hay que mejorar el estándar de velocidad e implementar servicios de buses alimentadores hacia zonas periféricas como las comunas de Putaendo, Catemu y San Esteban.

El gobernador Mundaca señaló que "estamos contentos con los resultados que se han alcanzado, que se van a poner a disposición del Consejo Regional y vamos a seguir avanzando para hacer realidad una oferta de trenes, de transporte, de movilidad sustentable, que no contamine, que nos ayude a combatir el cambio climático".

"Vamos a seguir trabajando por hacer realidad esto. Hoy estamos a nivel de estudio, a nivel de prefactibilidad. Tenemos los resultados, son bastante alentadores, pero no vamos a parar hasta que esto se haga una realidad y, finalmente todos quienes viven en el Valle del Aconcagua puedan hacer uso de este medio de transporte”, agregó.

Por su parte, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, comentó que "evidenciamos un trabajo muy importante que se realizó, sobre todo, de recabar antecedentes, tanto de oferta, de demanda, catastros, encuestas que se realizaron en la zona, para con ello contar con la información necesaria y con eso ir proyectando -hacia un futuro- proyectos de inversión que tengan que ver con el modo ferroviario, tanto para pasajeros como también para el ámbito de carga en el Valle del Aconcagua".

"Estamos muy contentos en el sentido de que el cometido se cumplió de buena manera. Estos fueron fondos del Gore. Fue realizado por una consultora de una experiencia importante y por lo tanto tenemos plena confianza en los resultados”, cerró.

