Vecinos del borde costero de Viña del Mar trasladan demandas de seguridad, urbanismo y patrimonio al futuro Gobierno de Kast

Representantes del Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar sostuvieron una reunión con el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la subsecretaria de la misma cartera, Natalia Aguilar, en el marco de lo que definieron como gestiones "políticamente transversales y no partidistas".

Según informaron a Puranoticia.cl desde la organización ciudadana, el encuentro tuvo como objetivo trasladar directamente a las futuras autoridades gubernamentales las principales problemáticas urbanísticas y de seguridad que afectan al borde costero viñamarino. La instancia fue calificada por los vecinos como "productiva y esperanzadora", señalando que permitió avanzar en el análisis de desafíos que –afirman– impactan de manera directa a residentes, vecinos y visitantes.

Durante la reunión, la organización vecinal expuso cinco temas que consideran prioritarios para la recuperación del sector. En primer lugar, plantearon la necesidad de reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente, destacando la importancia de "valorar la artesanía local, con oficios que llevan más de dos, tres y hasta cuatro décadas formando parte de la identidad de nuestra ciudad".

Asimismo, solicitaron la reposición de los postes de iluminación retirados en 2018 en Av. Perú, entre calles 5 y 8 Norte, en el sector poniente, advirtiendo que la falta de luminarias ha generado "zonas inseguras y un deterioro evidente del espacio público".

Otro de los puntos abordados fue la pérdida de espacio público –según indicaron– a raíz del comercio informal en Av. Perú y plaza Colombia, Muelle Vergara y el borde costero, situación que ha tenido consecuencias negativas para la convivencia urbana.

También expusieron la reducción del espacio habitable en el plan de Viña del Mar, señalando que esto afecta la movilidad, la seguridad y la calidad de vida en la ciudad.

Finalmente, propusieron la declaración del eje Av. Perú–Muelle Vergara–Matadero como área patrimonial, afirmando que Viña del Mar "carece de una política clara de protección, resguardo y educación patrimonial desde una perspectiva inclusiva".

"Sabemos que indirectamente nos pueden ayudar mucho, tanto por el tema de la inseguridad en el borde costero como por los aspectos urbanísticos. La futura Subsecretaria de Vivienda trabajó en temas de seguridad hace mucho tiempo (...) Para nosotros fue importante la reunión", señaló María Adela Baeza, vocera del comité.

A modo de conclusión, desde la entidad reiteraron su disposición a trabajar "con todas las autoridades que puedan y quieran aportar", manteniendo –según señalaron– una postura "comunal, ciudadana y transversal", orientada a lograr el bienestar del borde costero de la Ciudad Jardín. Asimismo, invitaron "a la comunidad viñamarina, de cerro a mar, a sumarse a esta causa que nos pertenece a todos".

