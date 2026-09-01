Tres lesionados deja violenta colisión entre dos vehículos en el Troncal Sur de Quilpué

Tres personas lesionadas, una de ellas de gravedad, dejó un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este martes 1 de septiembre en la autopista Troncal Sur, en la comuna de Quilpué.

El hecho ocurrió pasadas las 1:00 horas, a la altura del kilómetro 98 de la ruta, en dirección a Villa Alemana, donde por causas que son materia de investigación se produjo una colisión por alcance entre dos vehículos.

De acuerdo con información preliminar, el accidente se habría originado debido al exceso de velocidad y a la falta de atención a las condiciones de tránsito.

En ese contexto, uno de los conductores habría perdido el control de su automóvil, impactando al otro vehículo que circulaba por la misma vía.

Producto de la fuerza de la colisión, ambos automóviles terminaron volcados sobre la autopista en dirección a la localidad de Peñablanca.

Hasta el lugar concurrieron funcionarios de Carabineros, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quilpué y personal de la concesionaria Ruta 68, quienes trabajaron en la emergencia y prestaron asistencia a los involucrados.

Los tres lesionados fueron trasladados hasta un centro asistencial cercano para recibir atención médica, mientras se realizan las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

PURANOTICIA