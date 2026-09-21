Villa Alemana se suma a plataforma SirveAhora para impulsar el voluntariado

La Municipalidad de Villa Alemana se suma al compromiso con el voluntariado, promoviendo y utilizando la plataforma SirveAhora.org como una herramienta para acercar a sus habitantes a distintas oportunidades de servicio y colaboración comunitaria. La iniciativa busca facilitar la participación de vecinos y organizaciones en acciones que contribuyan al bienestar de la comuna.

A través de esta plataforma, los vecinos podrán encontrar oportunidades de voluntariado disponibles en la ciudad, mientras que las organizaciones podrán difundir sus necesidades de colaboración y convocar a personas interesadas en participar. De esta manera, SirveAhora permite conectar las necesidades de la comunidad con quienes están dispuestos a aportar con su tiempo y trabajo.

El alcalde Nelson Estay comentó que "es un compromiso de la ciudad para integrarse a esta linda iniciativa de ayudar a través del voluntariado. Así que quiero agradecer a SirveAhora por haberse fijado en Villa Alemana para poder realizar esta iniciativa. Estamos felices, es una tremenda oportunidad que tiene la ciudad para involucrarse y sacar adelante diferentes iniciativas que por nuestra propia cuenta a veces es más difícil concretarlas”.

SirveAhora.org es un servicio gratuito ofrecido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que permite vincular las necesidades de voluntariado de organizaciones con personas interesadas en realizar acciones de servicio.

El presidente de la Estaca Villa Alemana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Alfonso Becerra, explicó que "este es un compromiso que la Municipalidad está firmando para participar activamente en una plataforma que se llama SirveAhora, con el fin de poder convocar a la comunidad a actividades de servicio o a oportunidades de servicio de acuerdo a las necesidades que tenga la comuna”.

La incorporación de Villa Alemana contempla también la coordinación con organizaciones religiosas y sin fines de lucro para difundir este compromiso. La iniciativa se suma así a otras acciones de vinculación comunitaria que buscan facilitar la participación de vecinos en actividades de colaboración y servicio dentro de la comuna.

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