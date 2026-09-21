Diputada González pide detallar rebaja de peajes y solicita incluir al troncal de Quillota

En el marco de su participación en la comisión investigadora de concesión de autopistas y determinación de peaje y Tag, la diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González, solicitó oficiar al biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, para que pueda informar en detalle la rebaja de peajes que anunció el Gobierno.

La parlamentaria del Partido Comunista sostuvo que "las negociaciones con las concesionarias de autopista urbana han resultado o deberían resultar en una reducción de tarifa. Sin embargo, no hemos tenido grandes luces o claridades respecto de cómo se hizo esto".

En ese sentido, indicó que "porque creo que puede ser contribuyente al objetivo de esta comisión, es que he solicitado oficiar al ministro para que informe detalladamente cuáles son los criterios técnicos, económicos y contractuales utilizados para determinar qué autopistas y concesiones serán incorporadas a la rebaja de peaje anunciada por el Gobierno”.

De igual forma, señaló que “también he solicitado al ministro que en las conversaciones que ha sostenido con las diversas autopistas considere una rebaja para la ruta 60-CH, en el troncal San Pedro de Quillota, cuyo peaje es el más caro de Chile. No puede ser que miles de familias continúen pagando este costo, afectando el traslado a sus trabajos, a sus centros de educación, más aún con el alza de las bencinas".

"Esperamos, entonces, un gesto también a regiones por parte del ministro, y que sea contemplado una rebaja que sea equitativa al servicio prestado por la concesionaria”, complementó González.

Por último, la legisladora subrayó que “también es necesario conocer cuál es el mecanismo mediante el cual se aplicará esta rebaja, cómo se determinará su monto en cada concesión, qué participación tendrán las empresas concesionarias y si su implementación requerirá modificaciones contractuales, acuerdos con las concesionarias u otros instrumentos. Además, de poder individualizar las autopistas, peajes y comunas que serán beneficiadas, indicando los montos estimados de reducción y la fecha en que comenzarán a regir”.

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