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Cuerpo de un hombre fue hallado en el lecho del estero San Francisco en San Esteban

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Un guardia del fundo del mismo nombre alertó sobre el hallazgo del cadáver, por lo que se desplegó un amplio operativo.

Cuerpo de un hombre fue hallado en el lecho del estero San Francisco en San Esteban
Lunes 21 de septiembre de 2026 23:55
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El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en el lecho del estero San Francisco en la comuna de San Esteban, en la región de Valparaíso.

Un guardia del fundo del mismo nombre alertó sobre el hallazgo del cadáver, por lo que se desplegó un operativo.

En el procedimiento participó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), equipos de Seguridad Pública Municipal y funcionarios del Servicio Médico Legal (SML).

Luego de varias horas de trabajo, se logró recuperar y retirar el cuerpo desde el lecho del estero.

Cabe señalar que los organismos competentes iniciaron las diligencias para establecer la identidad de la persona y determinar las causas de su fallecimiento.

(Imagen: @region17chile)

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