Tres lesionados deja grave accidente de tránsito en la ruta 5 Norte de Nogales

Tres personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 117 de la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, en dirección hacia el sur.

Informaciones preliminares dan cuenta que una adolescente de 16 años presenta lesiones de carácter grave, por lo que fue derivada a un centro asistencial.

La menor fue trasladada al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Nogales por su propia madre. No obstante, al lugar se trasladó una ambulancia SAMU de Quillota.

A través de su cuenta en redes sociales, la concesionria de la autopista, Nueva Aconcagua, informó del accidente diciendo que se registró "en el kilómetro 117, sector Enlace Nogales - Puchucaví, en dirección al sur con restricción de pistas".

De igual forma, hicieron un llamado a que los automovilistas "circulen con precaución".

