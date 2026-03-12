Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Municipio de Nogales se querella por envenenamiento que dejó siete perros muertos

Municipio de Nogales se querella por envenenamiento que dejó siete perros muertos

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La acción judicial fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de La Calera y será investigada por el Ministerio Público. Los hechos habrían ocurrido entre el 18 y el 23 de febrero en el sector Juanita Fernández de El Melón.

Municipio de Nogales se querella por envenenamiento que dejó siete perros muertos
Jueves 12 de marzo de 2026 17:27
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Municipalidad de Nogales presentó una querella criminal por maltrato animal con resultado de muerte ante el Juzgado de Garantía de La Calera, tras un presunto caso de envenenamiento masivo que provocó la muerte de siete perros en el sector Juanita Fernández de El Melón.

Según los antecedentes recopilados por la Oficina Veterinaria Municipal, las muertes de los animales se habrían producido en circunstancias compatibles con intoxicación, hechos que habrían ocurrido entre el 18 y el 23 de febrero.

Tras la revisión de los informes técnicos y médicos veterinarios, el municipio decidió llevar el caso ante la justicia con el objetivo de que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades.

La querella fue presentada por el director jurídico de la municipalidad y posteriormente declarada admisible por el tribunal, ordenándose su remisión al Ministerio Público, organismo que ahora deberá realizar las diligencias investigativas correspondientes.

La veterinaria de la Municipalidad de Nogales, Yudit Fernández Alcayaga, condenó lo ocurrido y reiteró la importancia de proteger a los animales. “La protección de las mascotas es una prioridad”, señaló, recordando además que la legislación chilena reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales para quienes cometan actos de maltrato.

En esa línea, la profesional enfatizó que el municipio busca que se esclarezcan los hechos y que se sancione a los responsables. “El maltrato animal no puede ni será tolerado en nuestra comuna”, afirmó.

PURANOTICIA