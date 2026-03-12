Cuestionamientos a Regina Brito abren paso a destacada política de Aysén para asumir la Delegación Provincial de Quillota

Un fuerte revuelo político generó en la región de Valparaíso la posibilidad de que la concejala Regina Brito Jeria fuera designada como delegada presidencial provincial de Quillota, escenario que tomó mayor notoriedad luego de que el diputado Javier Olivares expusiera con Puranoticia.cl sus reparos a dicha alternativa.

El parlamentario del Partido de la Gente (PDG) señaló que no consideraba positiva su eventual designación, apuntando a antecedentes de la edil en la Contraloría y a prácticas que, a su juicio, representarían la mala política. Sus declaraciones instalaron rápidamente el debate en el mundo político regional respecto de quién debía asumir la representación del Ejecutivo en la provincia de Quillota.

Cabe recordar que la periodista Regina Brito actualmente se desempeña como concejala de Quillota. Además, trabaja como asesora del diputado Andrés Longton, ejerce labores como periodista en el Municipio de Villa Alemana y antes fue encargada de comunicaciones del hoy diputado Luis Pardo durante su campaña.

En medio del ruido político generado por la eventual designación de la concejala quillotana, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast habría optado por revisar con mayor detención el nombramiento. En ese contexto, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza el nombre de la abogada Pilar Cuevas Mardones como la carta que finalmente asumiría la Delegación Presidencial Provincial de Quillota.

Cuevas, de 61 años, es militante de Renovación Nacional y cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público. Fue consejera regional (core) de Aysén entre 2001 y 2010, para luego asumir como intendenta de esa misma región entre 2010 y 2014 durante el primer Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera.

Posteriormente integró el Consejo Constitucional, también en representación de la región de Aysén, instancia donde formó parte de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. También participó en la Comisión Mixta encargada de proponer soluciones a las normas en disputa dentro del proyecto de nueva Constitución.

De esta manera, en el mundo político regional se mantiene la expectativa respecto de si el Gobierno confirmará finalmente su nombramiento como delegada presidencial provincial de Quillota, lo que implicaría que una autoridad con trayectoria asociada mayormente a la región de Aysén pase a asumir funciones en la región de Valparaíso.

