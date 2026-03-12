Alcaldesa de Quilpué valora voluntad del nuevo Gobierno de avanzar en reconstrucción tras megaincendio: "Por fin será un eje estratégico"

A 24 horas de asumir el cargo, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, recibió a la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, oportunidad en la que conversaron temáticas sensibles para la capital de la provincia de Marga Marga.

Tras la cita protocolar, la jefa comunal destacó que "la reconstrucción por fin será un eje estratégico", agregando que "nos hemos reunido para trabajar con lineamientos claves para el desarrollo de la ciudad, conjugando esto con la coordinación y planificación debida con los ministerios involucrados, como debiera ser siempre".

“Entregamos todo lo que hemos avanzado hasta el momento y todo lo que tenemos que solucionar. Por tanto, nos vamos con una grata esperanza de empezar a trabajar de manera conjunta, con un gran anhelo de rapidez y eficiencia para por fin llegar con respuestas adecuadas a Quilpué”, añadió la autoridad de la Ciudad del Sol.

Por su parte, el delegado Millones indicó que "la Alcaldesa ha entregado un catastro muy detallado de lo que ha hecho el Municipio, sobre las tareas pendientes. Estamos expectantes ante la propuesta que nos va a dejar el ministro Poduje, que lidera el tema de la reconstrucción, tanto en Viña del Mar como en Quilpué y en el sur”.

A ello agregó que "esperamos conocer en detalle cómo coordinamos con el Municipio, con la Delegación y con el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, sobre todo, destacamos el tremendo trabajo del equipo técnico liderado por la Alcaldesa, pensando siempre en el bienestar de los vecinos afectados por este megaincendio”.

Cabe hacer presente que esta reunión permitió establecer líneas de trabajo conjuntas entre el Municipio y la Delegación Presidencial Regional, con el objetivo de avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la comuna como, por ejemplo, el avance del Hospital de Marga Marga, el transporte público y también tomas de terreno.

