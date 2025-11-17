Click acá para ir directamente al contenido
Tres lesionados deja colisión entre un bus y un vehículo con posterior choque a un kiosco en Viña del Mar

La emergencia dejó a tres personas con heridas menores en la Avenida Agua Santa, a la altura del servicentro Copec.

Lunes 17 de noviembre de 2025 17:32
Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en la comuna de Viña del Mar.

Se trató de la colisión entre un bus con un vehículo menor, con posterior choque a un kiosco.

La emergencia dejó a tres personas lesionadas con heridas menores en la Avenida Agua Santa, a la altura del servicentro Copec.

En el lugar del siniestro vial fueron despachadas tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín.

Además, concurrieron personal de Carabineros y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

(Imagen: @girovisualtv)

