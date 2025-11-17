Tres lesionados deja colisión entre un bus y un vehículo con posterior choque a un kiosco en Viña del Mar

Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en la comuna de Viña del Mar.

Se trató de la colisión entre un bus con un vehículo menor, con posterior choque a un kiosco.

La emergencia dejó a tres personas lesionadas con heridas menores en la Avenida Agua Santa, a la altura del servicentro Copec.

En el lugar del siniestro vial fueron despachadas tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín.

Además, concurrieron personal de Carabineros y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

(Imagen: @girovisualtv)

