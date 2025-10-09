Click acá para ir directamente al contenido
Tres jóvenes fueron sorprendidos con un arma de fantasía y pasamontañas en Putaendo

El control preventivo de Carabineros de la Tenencia Putaendo se llevó a cabo en calle La Cancha.

Jueves 9 de octubre de 2025 23:13
Carabineros de la Tenencia Putaendo mientras realizaban patrullajes preventivos por calle La Cancha, divisaron a tres sujetos en actitudes sospechosas.

Al ser fiscalizados, los individuos huyeron, pero funcionarios lograron darles alcance y encontrar al interior de una mochila un armamento tipo pistola de fantasía con modificaciones externas, así también tres destornilladores de distintos tamaños, un pasamontañas y guantes quirúrgicos.

Por tal motivo, los sujetos de 17,18 y 20 años fueron detenidos, encontrándose a la espera de las instrucciones del fiscal de turno.

