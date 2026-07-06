Tres incendios simultáneos interrumpieron el desalojo de la megatoma en San Antonio

Un incendio con tres focos simultáneos interrumpió este lunes el operativo de desalojo y desarme de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, región de Valparaíso, procedimiento que se desarrollaba desde las 08:00 horas.

La emergencia obligó a una rápida respuesta de los equipos desplegados en el lugar. En una primera instancia, el carro lanzaaguas de Carabineros intervino para contener el avance de las llamas, mientras que posteriormente Bomberos de San Antonio asumió el control del incendio.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Álvaro Ponce, informó que trabajaron con “aproximadamente siete unidades” en “tres viviendas afectadas de material ligero”.

Por su parte, el mayor Branko Gjik, comisario de la 1ª Comisaría de San Antonio, entregó más antecedentes sobre lo ocurrido: “Se generaron tres incendios simultáneamente en inmuebles que se encontraban próximos a ser demolidos, (…) fueron controlados oportunamente por parte personal de bomberos, no resultando personas lesionadas”.

No obstante, la autoridad policial precisó que “no se logró la identificación de los responsables de lo anterior”.

El procedimiento contó con el apoyo de personal de la región Metropolitana, Valparaíso y medios especializados, y además dejó una persona detenida y puesta a disposición de la justicia.

Carabineros confirmó la detención de una mujer chilena de 38 años por el delito de receptación, luego de que se detectara que mantenía en el antejardín de su vivienda un vehículo con encargo vigente por robo desde 2025 en Santiago.

Sobre este antecedente, la general de Carabineros, Patricia Vásquez, señaló: “La toma claramente albergaba cierto tipo de personas vinculadas a delitos y que hoy, frente a este desalojo, los vecinos y las personas aledañas van a poder estar más tranquilas”.

En cuanto al balance de la jornada, el mayor Gjik indicó que “se procedió a la detención (desalojo) de casi el 100% de las viviendas del lote anteriormente mencionado, quedando pendiente la realización de zanjas y cerradura perimetral por parte de los propietarios”.

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