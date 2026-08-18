Atraía a jóvenes con falsas ofertas laborales para cometer delitos sexuales: cae sujeto que abusó de mujeres en Viña del Mar y Concón

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Valparaíso de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvieron a un hombre de 65 años, quien mantenía dos órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de violación y abuso sexual de mayor de 14 años.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado abordaba a mujeres jóvenes en la vía pública mediante falsas ofertas de trabajo, ofreciéndoles supuestos empleos como promotoras o la posibilidad de participar en sesiones fotográficas. Tras captar a sus víctimas, las trasladaba en su vehículo particular hasta sectores eriazos de la región, donde habría cometido los abusos sexuales para posteriormente abandonarlas.

Según explicó la jefa de la Brisex Valparaíso, subprefecta Alejandra Cuevas, "esta brigada de delitos sexuales Valparaíso, durante la jornada del día de ayer (lunes), detuvo a un sujeto de sexo masculino mayor de edad, que mantenía dos órdenes de aprehensión pendientes, por los delitos de violación de mayor de 14 años y abuso sexual de mayor de 14 años". La autoridad policial añadió que "en el transcurso de la investigación se pudo determinar que este sujeto abordaba a mujeres en la vía pública para trasladarlas a diferentes lugares y proceder a violentarlas sexualmente".

Las diligencias realizadas por la PDI permitieron concretar la detención del imputado, además de incautar su automóvil particular y un teléfono celular, especies que serán sometidas a los respectivos peritajes técnicos con el objetivo de aportar nuevos antecedentes a la investigación.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Quintero. Durante la audiencia de formalización, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Al respecto, el fiscal Pablo Bravo, de la Fiscalía Local de Quintero, detalló que los hechos ocurrieron "entre los años 2025 y 2026 respecto de diversas víctimas tanto en Viña del Mar, Concón y Quintero". El persecutor confirmó que "se formalizó investigación por delitos de violación, abuso sexual y abuso sexual agravado, imponiéndose su prisión preventiva".

Finalmente, el fiscal realizó un llamado a posibles nuevas víctimas que aún no hayan denunciado los hechos: "Creemos que puede haber nuevas víctimas que no han denunciado los hechos. Por lo tanto, hacemos un llamado para que se acerquen a la Fiscalía Local de Quintero".

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