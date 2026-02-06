Tres hombres fueron detenidos por tráfico de drogas tras allanamientos en Cabildo

Tres personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso, luego de un proceso investigativo desarrollado por Carabineros del OS7 Aconcagua, en coordinación con la Fiscalía Local de La Ligua.

Las diligencias incluyeron el allanamiento de diversas viviendas, donde el personal especializado logró incautar distintas sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, pasta base de cocaína y marihuana elaborada, además de especies asociadas al delito, dinero en efectivo y un automóvil.

Los detenidos corresponden a tres hombres de 28, 30 y 60 años, todos con antecedentes penales previos, quienes fueron puestos a disposición del tribunal competente para su control de detención.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes orientadas a combatir el tráfico de drogas en la zona, reforzando el trabajo investigativo junto al Ministerio Público para desarticular focos de venta y distribución de sustancias ilícitas en la provincia de Petorca.

PURANOTICIA