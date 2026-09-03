Tres graves heridas cortantes terminan con la vida de un hombre en San Antonio: homicidio se produjo en el contexto de una discusión

Una investigación desarrolla la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio tras la muerte de un hombre de 44 años que presentaba diversas lesiones provocadas por un arma cortante.

Para la policía civil, el hecho quedó al descubierto al interior del Hospital Claudio Vicuña, hasta donde se trasladaron detectives de la unidad especializada por requerimiento del Ministerio Público.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima habría sido atacada con un arma blanca en el sector de Tejas Verdes, en la localidad de Llolleo, tras haber sostenido una discusión con un sujeto de 26 años. El tenor de las palabras se elevó al grado que este último extrajo un elemento cortopunzante con el que lo atacó.

De acuerdo con lo informado por el subinspector Kevin Valenzuela, al realizar el reconocimiento externo policial del cadáver, los detectives constataron que la víctima mantenía una herida cortante en el arco axilar izquierdo y otras dos lesiones de similares características en el tórax.

A partir de estos antecedentes, los detectives se encuentran realizando diversas diligencias investigativas, con el objetivo de establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad correspondiente.

Entre las labores desplegadas se encuentra el trabajo del sitio del suceso, la entrevista a testigos y otras diligencias destinadas a identificar al responsable.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio, mientras se desarrollan las pericias destinadas a esclarecer la dinámica de lo ocurrido.

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