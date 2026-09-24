Los insólitos argumentos del diputado Marcos Barraza para oponerse a la "desquiciada" Ley Antibarricadas 2.0: "Colisiona derechos civiles"

Una tensa entrevista sostuvo Puranoticia.cl con el diputado Marcos Barraza, quien fue consultado por las razones del Partido Comunista (PC) para oponerse a la denominada Ley Antibarricadas 2.0, proyecto que impulsa el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y que busca ampliar las sanciones frente a conductas que interrumpan u obstaculicen la circulación y afecten el funcionamiento de servicios de transporte.

La iniciativa fue aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados durante este miércoles y continuará su tramitación en el Senado. Entre las modificaciones planteadas se encuentra la posibilidad de sancionar interrupciones parciales de la circulación, mientras que durante el debate en la Cámara se incorporó una indicación que establece expresamente que la norma no será aplicable cuando una persona ejerza legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica.

Fue precisamente sobre ese punto que se produjo buena parte de la tensión durante la conversación con Barraza, quien insistió una y otra vez en que el proyecto afectaría derechos constitucionales. A su juicio, las conductas violentas ya las contempla la legislación y la nueva normativa tendría un alcance que iría más allá de esos delitos.

"Las sanciones específicas y concretas respecto de hechos de violencia ya están tipificados en la legislación y lo que viene a hacer esta legislación en particular es –en términos generales, no solo a los hechos de violencia por decirlo de alguna manera– establecer una prohibición que evidentemente colisiona con los derechos civiles y políticos, el derecho a reunión, a manifestación que tienen las personas", sostuvo.

Barraza recurrió entonces a un ejemplo que generó uno de los momentos más llamativos de la entrevista. Planteó el caso hipotético de vecinos que, ante la falta de un semáforo y la ocurrencia de accidentes en una esquina, decidieran interrumpir el tránsito para protestar pacíficamente. "Es tan desquiciada esta ley que si, eventualmente, un grupo de vecinos, porque no tienen un semáforo y hay accidentes en su esquina, deciden interrumpir el tránsito para protestar de manera pacífica, podrían ser sancionados y condenados", afirmó.

Ante la precisión de que el problema no estaría en manifestarse, sino en interrumpir el tránsito, el diputado del Partido Comunista mantuvo su argumento y afirmó que "lo que pasa es que la desobediencia civil es un concepto que aplicó hasta Gandhi. Y que es pacífico, es protesta pacífica".

La discusión se trasladó posteriormente a los hechos ocurridos durante el estallido social y, particularmente, a los incendios registrados en estaciones del Metro de Santiago. Barraza sostuvo que "una cosa es la movilización y la manifestación social, y otra cosa son los hechos delictuales. En los incendios del Metro nunca quedó de manifiesto, nunca hubo ninguna sanción respecto de que hayan sido manifestantes organizados en materia de protesta social. Y esa es una distinción importante. Nadie está diciendo que no tengan que ser perseguidos los hechos delictuales".

Sin embargo, cuando se le planteó que el proyecto no busca prohibir las manifestaciones, sino sancionar determinadas formas de interrupción u obstaculización de la circulación, Barraza insistió en que "lo que busca esta ley del Gobierno del Presidente Kast, es prohibir cualquier manifestación social".

El intercambio volvió a tensarse cuando se le recordó que una protesta no sería sancionada simplemente por realizarse, sino que el problema estaría en conductas como bloquear una vía e impedir el tránsito. Barraza respondió con el mismo ejemplo anterior: "Le acabo de dar un ejemplo prístino, claro, inequívoco, respecto de un grupo de vecinas y vecinos que, agobiados por la ausencia de un semáforo o un lomo de toro que impida el tránsito con velocidades medidas por parte de automovilistas y, en consecuencia, impida la generación de accidentes o atropellos, se manifiestan y se paran en la esquina. Bajo la Ley de Antibarricadas, serían sancionados y prisioneros".

El diputado también cuestionó la forma en que se fiscalizaría la normativa y afirmó que "en el informe de la comisión quedaron establecidas las objeciones de Carabineros y de la PDI respecto a cómo discriminar y supervigilar el cumplimiento de una ley que es tan subjetiva. Es tan subjetiva y está hecha y pensada para evitar manifestaciones de disidencia. Aquí estamos hablando de un problema de democracia".

En otro momento del diálogo, el parlamentario PC defendió la desobediencia civil como parte de la historia de las movilizaciones sociales y mencionó que "el mejor ejemplo de una democracia es una democracia que es capaz de absorber y reconocer que las organizaciones sociales, que las manifestaciones en materia de desobediencia civil, son legítimas. Los grandes logros de la sociedad chilena en materia de derechos, como el derecho al voto de la mujer, la educación superior gratuita o el mejoramiento de las pensiones, han sido fruto de movilizaciones sociales".

La conversación llegó a uno de sus puntos más tensos cuando se le planteó –una vez más– que la iniciativa no establece una prohibición general de manifestarse. Barraza, en tanto, aseguró que "la prohíbe en la medida que establece un requisito previo de autorización para reunión. El ejercicio de reunión y manifestación. Y eso es discrecional y es darle una carga gravosa y subjetiva a la autoridad policial".

Ante una nueva precisión respecto del alcance de la propuesta, insistió en que "no, lo que la ley hace es anteponerse al ejercicio de manifestación, lo prohíbe. Eso es. No está sancionando a posterior, está prohibiendo con antelación".

Finalmente, cuando se le planteó al legislador que puede existir la percepción de que el Partido Comunista se oponía sistemáticamente a iniciativas impulsadas por gobiernos de derecha, el diputado emplazó al conductor José Antonio Vega diciéndole que "usted está haciendo una afirmación subjetiva que no debe hacerla porque usted es el conductor. El Partido Comunista una vocación democrática irrestricta. (...) Decir que nos oponemos caprichosamente es irresponsable. (...) Me parece que no es procedente lo que ha dicho, estimado".

Consultado por última vez sobre la razón concreta por la que la colectividad del martillo y la hoz rechaza la Ley Antibarricadas 2.0, el diputado Barraza cerró reiterando su argumento constitucional: "La ley es clara en vulnerar el artículo 19, numeral 13 de la Constitución, respecto a las garantías de derechos civiles y políticos".

PURANOTICIA