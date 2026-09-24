Siete detenidos deja nuevo operativo «Ronda Impacto» de Carabineros en Concón

Una nueva «Ronda Impacto» fue desarrollada por Carabineros en Concón, en el marco de los servicios que la institución implementa en distintos sectores de la región de Valparaíso para reforzar las labores preventivas y de seguridad.

El despliegue estuvo a cargo de funcionarios de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concón y consideró la utilización de recursos propios de la unidad policial, cuyos resultados del operativo fueron detallados por el capitán Danilo Muñoz.

"A raíz de los distintos servicios policiales, georreferenciados y focalizados, se logró la detención de siete sujetos; tres de ellos por receptación de especies, dos por órdenes vigentes de distintos tribunales y dos por infracción a la Ley 20.000".

El oficial también entregó antecedentes respecto de las fiscalizaciones realizadas durante la jornada, señalando que estas "permitieron cursar 37 infracciones a la Ley de Tránsito, que busca prevenir y evitar accidentes de tránsito. También se efectuaron 80 controles de identidad y 57 controles vehiculares".

Muñoz explicó que la implementación de estos servicios responde "a una planificación, a una georreferenciación y a una operatividad de los recursos propios de nuestra institución, con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad y el trabajo permanente en conjunto con toda nuestra comuna de Concón".

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