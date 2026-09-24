Tres adolescentes y un adulto fueron detenidos tras ingresar a robar a casa en Olmué: incautaron dos armas aptas para el disparo

Cuatro personas fueron detenidas por Carabineros de la Tenencia Olmué luego de que ingresaran a un domicilio durante la tarde del miércoles, en un procedimiento que además permitió incautar dos armas modificadas y aptas para el disparo.

De acuerdo con los antecedentes policiales, un oportuno llamado permitió alertar a los funcionarios, quienes se trasladaron rápidamente al lugar y lograron interceptar a los individuos, evitando que concretaran la sustracción de especies desde el inmueble.

En el procedimiento policial fueron detenidos tres adolescentes y un adulto, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Por instrucción de la Fiscalía, los cuatro imputados pasarán este jueves a audiencia de control de detención por el delito de robo con violencia.

En paralelo, Carabineros incautó las dos armas encontradas durante el procedimiento, las que, según informó la institución, se encontraban modificadas y en condiciones de efectuar disparos.

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