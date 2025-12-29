Tres familias de Viña y Villa Alemana acusan irregularidades en juicios de partición: casa rematada sería ocupada por hijo de un juez

Una grave denuncia efectuaron tres familias en el marco de sendos juicios de partición que se desarrollan en Viña del Mar y Villa Alemana, apuntando directamente a jueces partidores, a los que acusan de prevaricación y tráfico de influencias.

Según consigna un artículo de Radio Biobío, Juan Espinoza Steffoni, Nicolás Otero y Evelyn Quezada acusan a los jueces Estrella Concha Pacheco, José Gómez-Atienza e Irlanda Abadie Delgado por los delitos antes mencionados.

Tras detectar que los afectados tienen problemas similares, se coordinaron para dar a conocer de manera conjunta sus casos en los que reportan lentitud de diligencias tanto en el Juzgado de Garantía de Viña como en el Juzgado de Letras de Villa Alemana.

Cabe indicar que, si bien, los jueces partidores son nombrados por la Corte de Apelaciones, son abogados externos que no dependen del tribunal de alzada.

Juan Espinoza, quien denuncia a la abogada Estrella Concha, señaló a la emisora que "hay tres jueces de esta región que están siendo acusados por prevaricación y tráfico de influencias. Lo más preocupante es que uno anda con medio en la calle porque se abrió una arista judicial. Nos marcaron la casa y nos cortaron la luz".

En ese sentido, detalló también que se presentaron los reclamos respectivos ante los juzgados correspondientes, tanto en Viña del Mar como en Villa Alemana, sin embargo, el afectado aseguró que "los reclamos fueron rechazados. Luego se enviaron a la Corte de Apelaciones (de Valparaíso), pero fueron rechazados también".

A juicio de los afectados, los jueces partidores rematarían sus viviendas a un tercero a precio mínimo, con el objetivo de quedarse con una comisión adicional. De hecho, un denunciante aseguró que su vivienda rematada es actualmente ocupada por uno de los hijos del juez partidor que llevó adelante la causa.

Nicolás Otero, quien denunció al juez José Gómez-Atienza, comentó a Biobío que "nos vimos en la necesidad de llevar nuestro caso en forma colectiva al Congreso, dada la lentitud de los procesos investigativos, ya que el problema mayor que encontramos es que nos da la impresión de que existen trabas en estos procesos".

Asimismo, planteó que "estamos interesados en comprar el inmueble, pero quizás a cuantas familias le han hecho esto, que es lo que se ha estado contando a la luz en el caso mío, de Juan Espinoza, en el caso de Viña del Mar y quizás cuántos casos más hay".

Una de las situaciones que más preocupa a los afectados es que aseguran que desde que presentaron querellas y dieron a conocer sus casos ante los medios de comunicación, han visto la presencia de vehículos sospechosos afuera de sus casas.

PURANOTICIA