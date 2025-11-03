Tres fallecidos y siete detenidos por conducir con alcohol o drogas: el triste balance policial del fin de semana largo en la V Región

Carabineros de la Zona Valparaíso informó que entre el 30 de octubre al 2 de noviembre, en el marco del fin de semana largo, perdieron la vida tres personas en la región.

Estas tres víctimas fatales corresponden a decesos ocurridos en accidentes de tránsito, reportando además un ingreso de 287.310 automóviles a la región.

En el marco de las fiscalizaciones, hubo siete personas detenidas: cuatro por conducir en estado de ebriedad y a tres por hacerlo bajo los efectos de las drogas.

Esto fue posible gracias a los 3.713 controles vehiculares efectuados durante los días festivos, con 943 exámenes practicados: 919 alcotest y 24 narcotest.

De igual forma, se cursaron 180 infracciones, de las cuales 108 están asociadas a velocidad, 36 por no uso de cinturón y 36 por sistema de retención infantil.

PURANOTICIA