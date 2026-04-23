Tres diputados fueron víctimas de robos y daños en sus vehículos en Viña del Mar

Tres diputados denunciaron haber sido víctimas de robos y daños en sus vehículos mientras se encontraban en Viña del Mar.

El hecho ocurrió en la avenida La Marina, a un costado del hotel Cap Ducal, donde los afectados se encontraban hospedados.

Los delitos se registraron durante la madrugada del miércoles y fueron advertidos cerca de las 9:00 horas, momento en que se dio aviso a Carabineros.

Al llegar al lugar, personal policial constató que uno de los automóviles presentaba solo daños materiales, específicamente vidrios quebrados.

Respecto a los otros dos vehículos, se verificó la sustracción de diversas especies.

Los afectados corresponden a Sofía González (PC), Lorena Fríes (FA) y Jaime Mulet (FRVS), quienes dieron cuenta de la lamentable situación vivida en sus autos.

Las diligencias quedaron a cargo de Carabineros, que realiza peritajes en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.

PURANOTICIA