Plan Invierno 2026 avanza en Concón con limpieza de calles y retiro de residuos

Los equipos de la Dirección de Medio Ambiente y Ornato del Municipio de Concón han continuado preparando a la ciudad para la llegada del invierno, donde se espera una gran cantidad de lluvias. Esta vez fue el turno de calle Vergara y sus intersecciones, donde se realizó un completo desmalezado y se transitó con la máquina barredora.

El Plan de Invierno 2026 tiene como propósito preparar a Concón, retirando voluminosos de la vía pública y de quebradas, y atendiendo las distintas peticiones de las vecinas y vecinos para aumentar la seguridad ante la llegada de las lluvias.

El alcalde Freddy Ramírez sostuvo que“la comuna ha cambiado respecto a sus necesidades y características urbanas en este último tiempo. Y eso incluye un nuevo trato con los eventos meteorológicos, lo que nos pide un trabajo coordinado con las Juntas de Vecinos, y los datos que tenemos nosotros respecto a los puntos críticos de Concón”.

“Los resultados de este plan están a la vista. Si se fijan, Concón no ha tenido emergencias de consideración. Incluso hemos logrado retrotraer el panorama que se daba en el sector oriente, puntualmente Puente Colmo, donde nuestros equipos con presencia permanente han manejado los anegamientos que usualmente se daban en el lugar. Una carta importante en este sentido ha sido la presencia de la maquinaria municipal”, finalizó el jefe comunal.

PURANOTICIA