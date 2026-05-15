Aprueban compra de modernas barredoras industriales para reforzar aseo en el casco histórico de Valparaíso

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la propuesta de adjudicación del proyecto “Adquisición Equipos de Mantención Urbana, Barrio Puerto”, iniciativa financiada por Subdere, a través del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE), también denominado Revive Valparaíso.

El proyecto contempla una inversión de $287.000.000 para la adquisición de dos equipos multipropósito de limpieza urbana, destinados a fortalecer las labores de mantención y aseo en el casco histórico de la comuna, especialmente en el polígono Barrio Puerto y sectores aledaños.

Los nuevos equipos permitirán realizar barrido mecanizado, hidrolavado y aspiración en calles, veredas y paseos peatonales, incorporando nuevas tecnologías orientadas a mejorar la limpieza urbana, disminuir el polvo en suspensión y optimizar la gestión operativa municipal en sectores patrimoniales y/o de difícil acceso.

La presidenta de la Junta de Vecinos de la población Márquez, Rosa Ampuero, expresó que esta adquisición “es un gran aporte para el sector porque facilitará que esté más limpio y que se hagan hidrolavados. Se van a sacar los olores de los mismos percolados, de la basura, fecas y orina, ya que muchas veces la gente no cuida el sector".

La cobertura considera distintos puntos del Barrio Puerto, incluyendo plaza Sotomayor, calle Serrano y cerros como Cordillera, Toro, Santo Domingo, Arrayán y Artillería, beneficiando directamente a los más de 296 mil habitantes de la comuna.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que “esta es una muy buena noticia para Valparaíso, porque seguimos avanzando en una iniciativa impulsada por mi administración que busca contribuir a revitalizar el Barrio Puerto, fortalecer el espacio público, a través de la limpieza y ponerlo en valor en relación al valor patrimonial de la ciudad. Tras la aprobación, que hacemos ahora, avanzamos en la adquisición, es decir, en la compra de los equipos de mantención urbana, cuya operación estará enfocada principalmente en nuestro querido barrio patrimonial. Vamos a poder contar con barredoras industriales que van a pasar por la ciudad de Valparaíso, específicamente, por el barrio puerto, buscando generar los procesos de limpieza que nuestras vecinas y vecinos se merecen”.

La empresa que proveerá de las maquinarias es Telemet Sudamérica y Compania Limitada y el proceso de adquisición tendrá un plazo máximo de 180 días corridos, dadas las características de los equipos de mantención que serán traídos desde el extranjero.

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