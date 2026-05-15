22 nuevos médicos becarios se suman a la red de salud Viña del Mar - Quillota para reforzar especialidades en hospitales

Una completa jornada de inducción y de trasmisión de conocimientos en torno al funcionamiento, los valores institucionales y las proyecciones de crecimiento de esta red asistencial se realizó para recibir formalmente a los 22 nuevos médicos becarios que se incorporan este año al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP).

Los nuevos profesionales ingresan a las becas de especialidad en la Universidad de Valparaíso en Imagenología, Psiquiatría del Adulto, Anestesia y Reanimación, Cirugía General, Dermatología, Medicina de Urgencias, Neurología del adulto, Ginecología y Obstetricia, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría infantil y de la Adolescencia.

Al respecto, el director (s) del SSVQP, Haroldo Faúndez, señaló que "esta es una gran oportunidad de conversar con ellos y orientarlos a conocer lo que somos, para que conozcan nuestra red, también qué es lo que esperamos de ellos, cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestros valores. También les conversamos de la misión, de la visión institucional, porque esperamos con la larga estadía que van a tener, de al menos 9 años que van a estar con nosotros, sean realmente un gran aporte, como siempre han sido el estamento médico. Así que muy buena la interacción con ellos".

"Tuvimos una conversación muy grata y traspasamos algunos conceptos, que era lo que esperábamos. Estos médicos que se incorporan, son médicos que, en general, terminaron su pregrado, o sea, se titularon como médicos generales e ingresan a un programa de inmediato para especializarse", complementó.

Jenny Díaz, quien ingresa a la especialidad de Radiología e Imagenología, comentó que espera "poder formarme bien como especialista, poder contribuir y hacer bien el trabajo, aportar a un sistema público que me formó y poder devolverlo con trabajo, lo encuentro muy gratificante. Y poder compatibilizar, llevar la medicina, en este caso, imagenología, a lugares que son más lejanos, eso me gusta harto y me llena de emoción poder hacerlo".

Ignacio Carmona, quien inicia en Psiquiatría Infanto Juvenil, sostuvo que "me siento bastante afortunado, la verdad. No es algo sencillo ingresar al proceso y ha sido una experiencia bien grata de parte de los docentes, del equipo del Hospital, me han recibido con mucho cariño. Sabemos todos que el problema de salud mental es enorme, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, Y me gustaría poder aportar, aunque sea con mi grano de arena, en lo que se pueda, dentro de este gran problema, no de forma individual, sino más bien como parte de un gran equipo multidisciplinario, poder apoyar a los niños, niñas y adolescentes”.

La jornada de inducción forma parte de las estrategias que establece el Plan Nacional de Especialistas, implementado por el Minsal desde el año 2015, que promueve el ingreso y mantención de profesionales médicos en el sector público de salud. Tiene como propósito principal, entregar perfeccionamiento continuo para los nuevos profesionales que ingresan y que requieren ser capacitados, con el fin de asegurar un buen acceso y mantención en el sistema público, esperando impactar en la calidad de atención a la población que accede a los centros hospitalarios y de Atención Primaria de la jurisdicción del SSVQP.

Entre los principales temas que se abordaron en esta jornada se encuentra el encuadre estratégico de la red del SSVQP, la red de campos clínicos de la Universidad de Valparaíso, las principales normativas asociadas a los médicos becarios, normativa en torno a accidentes del trabajo, seguridad de la información, planificación de retornos, entre otros.

PURANOTICIA