Tres detenidos y ocho motos fuera de circulación deja «Ronda Impacto» en Valparaíso

Carabineros de la 2ª Comisaría de Valparaíso, en conjunto con personal de Seguridad Municipal, desarrollaron un operativo de «Ronda Impacto» en el centro, destinado a controlar incivilidades, infracciones a la Ley de Tránsito por parte de motociclistas y delitos cometidos a transeúntes.

El operativo contó con un contingente reforzado de funcionarios policiales y fiscalizadores y se concentró principalmente en el eje Bellavista, en apoyo al servicio habitual denominado «Retorno Seguro», con énfasis en el control del comercio informal e incivilidades.

En paralelo, se desplegaron puntos de fiscalización en distintos sectores estratégicos del plan. En plaza Echaurren, la rápida respuesta policial permitió frustrar un robo a lugar no habitado; mientras que en plaza Aníbal Pinto se detuvo a un sujeto de 25 años identificado como M.V.R.V., quien había sustraído un teléfono celular a una persona de la tercera edad mediante la modalidad de robo por sorpresa.

Otro hecho relevante se registró en el Parque Italia, donde un grupo de siete jóvenes, dos de 18 años y cinco menores de edad, todos con antecedentes, abordaron a una ciudadana extranjera y le robaron su celular. Gracias al aviso oportuno de la víctima a personal municipal y al rastreo mediante GPS del aparato con apoyo de la central de operaciones municipal y cámaras de televigilancia, carabineros logró identificar al autor material y detener a una mujer de 18 años, M.P.P.M., por receptación. Para la toma de declaración de la víctima, se contó con el apoyo de un traductor del municipio, lo que permitió entregar antecedentes claros y precisos a la investigación.

Durante la jornada, además, se realizaron 136 controles; 91 de identidad y 45 vehiculares, lo que permitió cursar 20 infracciones, entre ellas seis a la Ley de Tránsito, 13 por comercio informal y una por estacionamiento indebido. Como parte de las fiscalizaciones, ocho motocicletas que no contaban con documentación fueron retiradas de circulación y trasladadas al aparcadero municipal.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría de Valparaíso, señaló que "este tipo de rondas conjuntas con la Municipalidad refuerzan la seguridad en el centro de la ciudad y permiten dar una respuesta más rápida y efectiva a los delitos. Más allá de las cifras, lo importante es que la comunidad vea y sienta nuestra presencia en las calles, porque nuestro objetivo es que las personas puedan transitar con tranquilidad, sin temor a incivilidades o hechos delictuales. Sabemos que la recuperación de los espacios públicos es una demanda sentida de los vecinos y en esa tarea vamos a seguir trabajando de manera conjunta con la Municipalidad y otras instituciones, fortaleciendo día a día la seguridad de la ciudad”.

Desde la Municipalidad destacaron que estos operativos se mantendrán como parte de la estrategia de recuperación del espacio público y de fortalecimiento de la seguridad en sectores de alta afluencia, reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto con Carabineros para enfrentar la delincuencia en Valparaíso.

PURANOTICIA