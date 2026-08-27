Tres detenidos tras ser sorprendidos robando cañerías de cobre desde edificio patrimonial de Valparaíso

Tres personas fueron detenidas en Valparaíso, luego de ser sorprendidas por Carabineros mientras sustraían cañerías de cobre desde un equipo de aire acondicionado, en el marco de un robo registrado al interior del edificio de El Mercurio.

El procedimiento se inició cuando Carabineros de la 8ª Comisaría Florida fue alertado sobre un posible robo de cañerías, situación que había sido advertida inicialmente por el operador de cámaras de seguridad en el sector de la escalera del diario.

Tras concurrir al lugar, el personal policial constató la presencia de tres sujetos que se encontraban sustrayendo tuberías de cobre desde un equipo de aire acondicionado, elemento que había sido previamente robado desde el inmueble.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a detener a los tres individuos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo en lugar no habitado.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, los detenidos son tres hombres de nacionalidad chilena, todos mayores de edad, quienes mantienen antecedentes policiales previos, aunque ninguno registra órdenes de detención vigentes.

El fiscal de turno instruyó que los tres imputados fueran puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

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