Tres detenidos tras robo a local de alimentos para mascotas en Villa Alemana: delincuentes huían en furgón robado

Tres personas fueron detenidas por Carabineros luego de ser sorprendidas robando al interior de un local comercial de alimentos para mascotas en Villa Alemana.

El procedimiento se registró luego que personal de la 6ª Comisaría fuera alertado por la Central de Comunicaciones acerca de un robo en desarrollo en el recinto comercial.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales lograron divisar a tres sujetos al interior de la tienda, quienes escaparon al percatarse de la presencia de los uniformados. Sin embargo, fueron alcanzados y detenidos a pocos metros del local.

Producto del procedimiento, se recuperaron sacos de alimento para animales y dinero en efectivo, especies avaluadas en cerca de un millón de pesos.

Asimismo, se estableció que los imputados se movilizaban en un furgón que mantenía encargo vigente por robo, vehículo que fue recuperado y posteriormente devuelto a su propietario.

El mayor Heriberto Albanés, comisario de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, destacó “la rápida respuesta y coordinación del personal territorial”, lo que permitió concretar la detención de los involucrados “mientras cometían un robo en lugar no habitado”.

Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la realización de diligencias por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la unidad y el control de detención de los imputados, correspondientes a un adolescente de 17 años y dos adultos de 23 y 31 años, estos últimos con antecedentes policiales.

Finalmente, el mayor Albanés aseguró que “Carabineros continuará reforzando los patrullajes preventivos y la presencia policial para entregar mayor seguridad a nuestros vecinos y comerciantes”.

PURANOTICIA