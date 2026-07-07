Tres detenidos deja operativo antidrogas en San Antonio: incautan 500 dosis de pasta base

Tres personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas tras un proceso investigativo encabezado por Carabineros del OS7 de San Antonio y la Fiscalía local.

En el marco de una orden judicial, efectivos policiales hicieron ingreso y registro a un inmueble con el apoyo del GOPE de Valparaíso y Sección Centauro de San Antonio.

Desde aquel domicilio fueron incautados 500 envoltorios de pasta base de cocaína, dinero en efectivo, entre otros elementos asociados al delito.

En este contexto, la policía uniformada indicó que fueron detenidas tres personas de 25, 36 y 43 años, todos con nutrido prontuario policial por diversos delitos.

Una vez puestos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, se determinó que los individuos sean puestos a disposición del Tribunal para su proceso.

PURANOTICIA