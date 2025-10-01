Tres detenidos deja investigación por tráfico de drogas en Villa Alemana: Carabineros incautó marihuana, cocaína, armas y municiones

Tres personas fueron detenidas por funcionarios de Carabineros del OS7 de Valparaíso en Villa Alemana, en el marco de una investigación asociada al tráfico de drogas.

Funcionarios policiales, en coordinación con la Fiscalía –previas diligencias investigativas– dio cumplimiento a una orden de entrada y registro a una vivienda.

El procedimiento se materializó con el apoyo de personal territorial y el GOPE, verificándose la venta y acopio de sustancias ilícitas.

En ese sentido, se logró incautar más de 1,5 kilos de clorhidrato de cocaína, 11 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

De igual forma, se halló un revolver marca Rossi, calibre 32; siete cartuchos calibre .32; más de 250 mil pesos en dinero en efectivo; cuatro celulares; y dos balanzas digitales.

Producto de lo anterior, tres personas –de 18, 20 y 50 años, de nacionalidad chilena– fueron detenidas. El último registra antecedentes penales.

Cabe hacer presente que el Ministerio Público instruyó que los tres imputados pasen a control de detención durante este miércoles 1 de octubre.

PURANOTICIA