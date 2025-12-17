Cae sujeto que vendía armas blancas y gas pimienta en plena feria navideña de Limache

Un comerciante fue detenido en plena feria navideña de Limache luego de ser sorprendido por funcionarios de Carabineros vendiendo armas cortopunzantes.

En el marco de un refuerzo de los servicios preventivos, Carabineros sorprendió a un hombre vendiendo armas en plena feria navideña del parque Brasil.

Entre ellas había navajas tipo mariposa, armas arrojadizas, gas pimienta y manoplas, que tienen prohibición de porte y venta, según la Ley de Control de Armas.

Por lo anterior, este hombre fue detenido de inmediato por los funcionarios de la Tercera Comisaría de Carabineros de Limache, adoptando el procedimiento de rigor.

El capitán Fernando Carvallo, de la 3ª Comisaría de Limache, señaló que "se hace un llamado a la comunidad a informar este tipo de situaciones, de manera de hacer más tranquilas y seguras las ferias navideñas de nuestra comuna".

