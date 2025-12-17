Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Coquimbo y Valparaíso: epicentro se localizó al sur de Pichidangui

Un sismo de menor intensidad se percibió la tarde de este miércoles en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN) informó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,8 y tuvo su epicentro a 24,86 kilómetros al sur de Pichidangui, en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo.

No se han reportado daños a personas, alteración de servicios básicos ni afectación a infraestructura.

Cabe señalar que en un primer reporte del CSN, se indicó que el temblor habría sido de magnitud 4,0 y con epicentro en la comuna de La Ligua. Sin embargo, tras el análisis definitivo, dicha información fue corregida.

PURANOTICIA