Personal de la policía uniformada de Aconcagua halló dosis de pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana elaborada, además de armas, municiones y automóviles.

Tres detenidos deja investigación del OS7 de Carabineros por tráfico de drogas en San Felipe
Miércoles 10 de septiembre de 2025 17:21
Tres personas fueron detenidas por funcionarios del OS7 de Carabineros Aconcagua, en el marco de una investigación vinculada al tráfico de drogas en San Felipe.

A raíz de una serie de diligencias investigativas desarrolladas junto a la Fiscalía local, previa orden de entrada y registro, se hizo ingreso a tres domicilios.

En el procedimiento fueron apoyados por el GOPE Valparaíso y la Sección Centauro Aconcagua, obteniendo diversas incautaciones asociadas a delitos.

En materia de sustancias ilícitas, la policía uniformada halló dosis de pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana elaborada.

A ello se suma la incautación de una pistola a fogueo, munición, dos automóviles, dinero en efectivo, balanzas digitales y elementos asociados al delito investigado.

Por tal motivo, se detuvo a tres personas: un hombre, de 50 años; y dos mujeres, de 20 y 32 años, respectivamente, todos con antecedentes penales.

Una vez informado el Ministerio Público de las labores realizadas, el fiscal del caso instruyó que los imputados pasen a audiencia de control de detención.

