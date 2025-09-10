Tres detenidos deja investigación del OS7 de Carabineros por tráfico de drogas en San Felipe

Tres personas fueron detenidas por funcionarios del OS7 de Carabineros Aconcagua, en el marco de una investigación vinculada al tráfico de drogas en San Felipe.

A raíz de una serie de diligencias investigativas desarrolladas junto a la Fiscalía local, previa orden de entrada y registro, se hizo ingreso a tres domicilios.

En el procedimiento fueron apoyados por el GOPE Valparaíso y la Sección Centauro Aconcagua, obteniendo diversas incautaciones asociadas a delitos.

En materia de sustancias ilícitas, la policía uniformada halló dosis de pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana elaborada.

A ello se suma la incautación de una pistola a fogueo, munición, dos automóviles, dinero en efectivo, balanzas digitales y elementos asociados al delito investigado.

Por tal motivo, se detuvo a tres personas: un hombre, de 50 años; y dos mujeres, de 20 y 32 años, respectivamente, todos con antecedentes penales.

Una vez informado el Ministerio Público de las labores realizadas, el fiscal del caso instruyó que los imputados pasen a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA