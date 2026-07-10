Tres detenidos deja balacera y quema de camioneta en La Ligua: Carabineros apunta a un ajuste de cuentas entre bandas

Tres personas fueron detenidas por Carabineros en un procedimiento desarrollado en el sector El Carmen de la comuna de La Ligua, donde se registraron disparos injustificados y la quema de una camioneta. En el operativo también se incautó una escopeta artesanal tipo hechiza y municiones, mientras que la institución confirmó que los hechos estarían vinculados a un ajuste de cuentas entre bandas de la comuna.

El capitán Manuel Sepúlveda Echeverría, comisario de la Primera Comisaría de La Ligua, señaló que "Carabineros fue alertado por distintos llamados al nivel 133 por disparos injustificados que se estaban realizando en el sector El Carmen de la comuna de La Ligua". Explicó que, tras recibir las denuncias, "Carabineros realizó un despliegue operativo inmediato, llegando al lugar y pudiendo constatar la quema intencional de una camioneta dentro de las inmediaciones de un sitio eriazo".

El oficial indicó que el personal policial "pudo lograr la fiscalización de dos vehículos que al ver la presencia policial intentaron darse la fuga", precisando que "dentro de estos vehículos se logró la detención de tres personas adultas, uno de los cuales tenía antecedentes policiales, además de una escopeta artesanal del tipo hechiza con diferentes municiones". Asimismo, expuso que "se logró la detención de estas tres personas, poniendo todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público".

Respecto del origen del incidente, el capitán Sepúlveda subrayó que "es posible y es bastante importante señalar que esto se trató de un ajuste de cuentas entre bandas de la comuna que desencadenó la quema intencional de un vehículo y estos disparos injustificados entre las partes, de las cuales no hubo lesionados".

Junto con ello, aseguró que "Carabineros tiene la identificación del cuarto participante y se están realizando diligencias para lograr su detención", añadiendo que el trabajo investigativo continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.

Cabe hacer presente que las tres personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial, mientras Carabineros mantiene diligencias para concretar la captura del cuarto involucrado e investigar las circunstancias que rodearon este hecho registrado en la comuna de La Ligua.

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