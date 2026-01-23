Tres delincuentes fueron detenidos por robo a vehículo estacionado en Cachagua

Tres personas fueron detenidas tras el robo a un auto estacionado en Cachagua, comuna de Zapallar, gracias a un operativo entre Carabineros y Seguridad Municipal.

El hecho fue detectado por la central de cámaras, cuyos operadores observaron a tres individuos merodeando vehículos estacionados de manera sospechosa.

Según los registros, dos de los sujetos rompieron el vidrio trasero de un automóvil para sustraer diversas especies desde su interior, mientras un tercer individuo permanecía al interior de otro vehículo, facilitando de esta manera la huida.

Con esta información, se activó un patrullaje en dirección a la ruta F-30-E, logrando ubicar al vehículo involucrado a la altura del sector Golf de Cachagua, iniciándose de esta manera un seguimiento controlado en dirección hacia el sur.

Durante la huida, a la altura del sector Maitencillo, en Puchuncaví, los sujetos arrojaron a la ruta parte de las especies sustraídas, sin embargo el desplazamiento fue interceptado por un carro policial, lo que permitió la detención de los tres individuos, todos de sexo masculino, siendo uno de ellos menor de edad.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que “este procedimiento se activa a partir del monitoreo permanente de la central de cámaras, que permitió detectar oportunamente un delito en desarrollo y levantar información necesaria para la respuesta en terreno. La coordinación con Carabineros, el despliegue progresivo de dispositivos municipales y el seguimiento controlado fueron determinantes para la detención de los involucrados y la recuperación de las especies".

