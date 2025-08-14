Tres delincuentes fueron detenidos cuando intentaban abrir un automóvil en Reñaca

Click acá para ir directamente al contenido
Al percatarse de la presencia policial, los sujetos huyeron en diferentes direcciones, siendo interceptados y detenidos por Carabineros, frustrando así la comisión del delito.

Jueves 14 de agosto de 2025 09:47
Tres delincuentes fueron detenidos cuando se aprestaban a abrir un automóvil estacionado en la vía pública de Reñaca, en Viña del Mar.

A eso de la 1:00 hora de este jueves 14 de agosto, carabineros de la Tenencia Reñaca visualizaron a sujetos intentando ingresar a este vehículo.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos huyen en diferentes direcciones, siendo interceptados y detenidos, frustrando así la comisión del delito.

De igual forma, en el vehículo en el que se movilizaban los individuos, se encontró un inhibidor de señal de 12 antenas, además de llaves falsas y otras herramientas utilizadas comúnmente para la comisión de este tipo de ilícitos en la vía pública.

Cabe hacer presente que los tres detenidos son de nacionalidad chilena, venezolana y colombiana, y todos mantienen antecedentes penales.

Por instrucción del Ministerio Público, los antisociales pasarán a control de detención.

