Escolares armados encienden las alarmas en la V Región: reportan casos en colegios de Valparaíso, Viña del Mar y Putaendo

Tres hechos de carácter policial ocurridos este martes en distintos establecimientos de la región de Valparaíso encendieron las alarmas por la presencia de armas al interior de recintos escolares. En los tres casos, estudiantes fueron sorprendidos portando elementos peligrosos, lo que obligó a la intervención de personal policial y autoridades educativas.

El primer incidente se registró en el Liceo Manuel Marín Fritis, en la comuna de Putaendo, cerca de las 12:20 horas. En el lugar, funcionarios del establecimiento retuvieron a un estudiante de 15 años, de séptimo básico, quien portaba un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros oculto entre sus vestimentas. Según los antecedentes, el menor “había exhibido el arma a otros alumnos, señalando que apuñalaría a alguna persona”, situación que fue controlada oportunamente por el personal del colegio.

Un segundo caso ocurrió en el Colegio España, en Cerro Monjas, Valparaíso, luego de que se alertara a Carabineros por la difusión de un video a través de WhatsApp. En el registro, un estudiante de 12 años “realizó amenazas de muerte y secuestro contra la pareja de otro alumno”, mostrando además lo que aparentaba ser un arma de fuego. Al momento de la intervención, el menor se encontraba acompañado de su madre y la madre del estudiante afectado, quien confirmó las amenazas.

El tercer episodio tuvo lugar en el Liceo Industrial de Viña del Mar, cerca de las 12:50 horas, tras la alerta de una inspectora que detectó a un alumno con un arma blanca. Una vez en el recinto, personal policial identificó a dos estudiantes: uno de ellos, mayor de edad, portaba “un cuchillo tipo cortapluma y una manopla”, mientras que el segundo, menor, mantenía en su poder dos bengalas.

Los tres casos quedaron en conocimiento de las autoridades correspondientes y generaron preocupación en las comunidades educativas, mientras se evalúan las medidas a seguir para reforzar la seguridad en los establecimientos.

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