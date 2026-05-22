Impacto en Valparaíso: Hallan cadáver flotando en la costa frente a Caleta El Membrillo

Un hombre muerto fue encontrado flotando en el mar en el sector de Caleta El Membrillo de Valparaíso.

Personal de la Policía Marítima llegó al sitio del suceso durante la mañana de este viernes, tras recibir la alerta sobre la presencia del cuerpo.

Luego, por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron a cargo de las diligencias.

Por orden del fiscal de turno, el Bote Salvavidas de Valparaíso recuperó el cuerpo que corresponde a un hombre de entre 35 y 45 años que estaba con sus vestimentas.

Peritajes preliminares determinaron que el cadáver estuvo en el mar entre uno y tres días.

La Teniente Primero Paula Barrientos, oficial de servicio Capitanía de Puerto de Valparaíso informó que la Autoridad Marítima "durante la mañana de este viernes 22 de mayo recibió un llamado al número de emergencias marítimas 137, alertando sobre el avistamiento de un cuerpo en un sector de roqueríos cercano a Caleta del Membrillo en Valparaíso".

Añadió que "ante esta situación, personal de Policía Marítima, con el apoyo del Bote Salvavidas y Carabineros de Chile, concurrió al lugar efectuando el rescate y traslado del cuerpo hasta el sector del Muelle Prat, donde se realizaron las diligencias y procedimientos correspondientes".



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(Imagen referencial: @Capuertovalp)

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