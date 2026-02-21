Tres casas resultan quemadas por incendio estructural en Quilpué

Un incendio estructural afectó la tarde de este Sábado a tres viviendas en Quilpué, específicamente en la intersección de calle Pablo Neruda con Ricardo Comming, según confirmaron Bomberos locales.

El fuego comprometió seriamente las propiedades, dejando daños materiales significativos y obligando a evacuar de manera preventiva a los residentes de los inmuebles cercanos.

Para proteger los equipos de emergencia que trabajan en el lugar, la empresa Chilquinta aplicó un corte en el suministro eléctrico, el cual será repuesto de manera progresiva a medida que la situación se estabilice.

La expansión del fuego hacia la vegetación circundante generó alerta por riesgo de siniestro forestal, por lo que se desplegaron recursos aéreos de la Conaf para apoyar el combate de las llamas desde el aire.

Bomberos de Quilpué se mantienen en el lugar, coordinando brigadas terrestres y monitoreando la propagación del fuego, mientras las autoridades locales solicitan a la comunidad mantenerse alejada de la zona afectada para resguardar la seguridad de todos.

Hasta el momento, no se reportan víctimas, pero los daños en las viviendas son significativos y los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar la expansión del incendio a otros domicilios y áreas verdes.

La coordinación entre Bomberos, Conaf y Chilquinta ha sido clave para contener la emergencia, utilizando tanto aviones cisterna como brigadas de terreno, mientras se evalúan las causas que originaron el siniestro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a la colaboración ciudadana, destacando que la rápida intervención ha evitado un desastre mayor, aunque los daños a las tres viviendas afectadas ya son irreversibles.

