Tres carabineros fueron dados de baja por amenazar con armas a clientes para saltarse la fila en un McDonald’s de Viña del Mar

Tres carabineros fueron dados de baja tras amenazar con armas de fuego a conductores que esperaban ser atendidos en un local McDonald's en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Durante la madrugada del lunes, los tres uniformados se saltaron la fila de autos del AutoMac de la Avenida San Martín, lo que fue reprochado por los clientes.

Ante esta situación, los carabineros que se encontraban de civil mostraron sus armas y amenazaron a los presentes.

"Los voy a matar a todos" y "los voy a reventar a balazos", fueron algunos de los gritos emitidos a los conductores.

Uno de ellos se identificó como funcionario de Carabineros señalando que "soy sargento, dejen de huev...; si no, les meto bala, hago lo que quiero".

Mientras que otra funcionaria sacó el arma desde el maletero del vehículo y la mostró a los otros conductores.

Los tres involucrados, que fueron detenidos, eran un cabo segundo y un sargento segundo de la Tercera Comisaría de Valparaíso, y una funcionaria de la Subcomisaría Las Cañas.

El conductor, correspondiente al sargento 2°, contaba con hálito alcohólico, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, por lo que fue detenido por conducción con alcohol, además de las amenazas.

En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, los tres fueron formalizados por amenazas simples y el conductor, además, por manejo en estado de ebriedad.

El tribunal decretó las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y, para quien iba al volante, la suspensión provisoria de la licencia de conducir.

Cabe señalar que se fijó un plazo de investigación de 60 días, mientras que los involcrados fueron dados de baja.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA