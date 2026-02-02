Tres adultos y un menor de edad fueron detenidos en Concón por transportarse en vehículo con encargo por robo

Cuatro personas fueron detenidas por Carabineros de la Subcomisaría de Investigación Policial (SIP) de la 4ª Comisaría de Concón, luego de un procedimiento realizado en el borde costero de la comuna que permitió además la recuperación de un vehículo con encargo por robo.

El operativo se desarrolló mientras personal SIP efectuaba patrullajes preventivos, instancia en la que detectaron un automóvil con cuatro ocupantes que circulaba lentamente por el sector, observando vehículos estacionados, lo que levantó sospechas entre los funcionarios.

Tras identificarse como Carabineros, los efectivos procedieron a fiscalizar el móvil y a sus ocupantes, constatando que estos mantenían elementos comúnmente utilizados para la comisión de delitos. Durante la revisión, además, se advirtió que los grabados de los vidrios no coincidían con la placa patente del vehículo.

Al consultar los antecedentes con la Central de Comunicaciones (Cenco), se estableció que la patente mantenía un encargo por robo de vehículo motorizado, denuncia interpuesta el pasado 27 de enero de 2026 en la Subcomisaría Placilla de Valparaíso.

Ante estos antecedentes, Carabineros procedió a la detención de los cuatro ocupantes, tres adultos y un menor de edad, todos con antecedentes penales. Asimismo, se informó que uno de los imputados mantenía una orden de detención vigente por el delito de receptación.

El vehículo fue recuperado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

PURANOTICIA