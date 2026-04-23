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Tres adolescentes fueron detenidos tras robo en un servicentro de Mantagua

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El ilícito se cometió en una estación de servicio ubicada en la ruta F-30E, donde un grupo de individuos sustrajo diversas especies a la venta.

Tres adolescentes fueron detenidos tras robo en un servicentro de Mantagua
Jueves 23 de abril de 2026 18:58
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Tres menores de edad fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría de Quintero, tras ser sindicados como los presuntos autores de un robo en lugar no habitado que afectó a un servicentro en el sector de Mantagua.

El hecho se registró en una estación de servicio ubicada en la ruta F-30E, donde un grupo de individuos sustrajo diversas especies a la venta, entre ellas cigarrillos, dispositivos electrónicos tipo vaper y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga a pie.

Tras recibir la denuncia, personal policial realizó patrullajes en el sector, logrando divisar a un grupo de sujetos que transitaba por la misma ruta. Al percatarse de la presencia de Carabineros, los individuos huyeron hacia una quebrada cercana.

Pese a ello, los funcionarios lograron la detención de tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, quienes coincidían con las características entregadas por la víctima.

Además, mantenían en su poder una mochila con parte de las especies sustraídas momentos antes, específicamente cigarrillos y vaper.

Los tres imputados fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente para su respectiva audiencia de control de detención.

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