Tres adolescentes fueron detenidos tras robo en un servicentro de Mantagua

Tres menores de edad fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría de Quintero, tras ser sindicados como los presuntos autores de un robo en lugar no habitado que afectó a un servicentro en el sector de Mantagua.

El hecho se registró en una estación de servicio ubicada en la ruta F-30E, donde un grupo de individuos sustrajo diversas especies a la venta, entre ellas cigarrillos, dispositivos electrónicos tipo vaper y dinero en efectivo, para luego darse a la fuga a pie.

Tras recibir la denuncia, personal policial realizó patrullajes en el sector, logrando divisar a un grupo de sujetos que transitaba por la misma ruta. Al percatarse de la presencia de Carabineros, los individuos huyeron hacia una quebrada cercana.

Pese a ello, los funcionarios lograron la detención de tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, quienes coincidían con las características entregadas por la víctima.

Además, mantenían en su poder una mochila con parte de las especies sustraídas momentos antes, específicamente cigarrillos y vaper.

Los tres imputados fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente para su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA