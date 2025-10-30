Trenes más limpios y ecológicos: EFE Valparaíso pone en marcha planta fotovoltaica en Quilpué

En el marco de su estrategia de sostenibilidad energética, EFE Valparaíso implementó su primera planta fotovoltaica, ubicada en las cocheras de El Belloto, en Quilpué, donde se realizan las faenas de lavado de los trenes.

Gracias a la instalación de paneles solares se logra que los equipos utilizados para la limpieza del material rodante funcionen con energía renovable, reduciendo de esta manera la huella de carbono asociada a estas actividades.

El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, destacó que "es un hito muy relevante porque estamos inaugurando nuestra primera planta fotovoltaica, acá en nuestro sector de Cocheras, donde se realiza todo el lavado y limpieza de nuestros trenes, lo que va a ser suministrado energéticamente con estos paneles solares y, por tanto, seguiremos contribuyendo al medio ambiente de nuestro país".

El proyecto consistió en la instalación de 13 paneles solares, que entregan 580w cada uno. En total, la planta fotovoltaica son 7,54 kWp, los que tienen la capacidad de suministrar energía simultánea a los equipos del sector de cocheras, de forma confiable y sostenible. Se estima que el ahorro de energía se presentará principalmente en las faenas relacionadas al lavado de trenes, proyectando un ahorro anual corresponde a 9.360 kWp/año. Otro de los aportes de esta planta fotovoltaica es la reducción de la emisión de C02, donde se dejarán de emitir cerca de 3.4 toneladas anuales, equivalentes a la combustión de un auto que recorre 17.150 km.

La seremi de Energía, Anastassia Ottone, comentó que es "un hito importante porque EFE instaló paneles solares para para abastecer y disminuir su consumo, mejor dicho, sus cuentas de la luz, ahorrar en costos y ser más eficientes energéticamente acá en las cocheras de EFE en El Belloto, donde limpian los trenes y los coches, y de esta forma ser,como decía, más eficientes energéticamente y va en línea con lo que ya han ido desarrollando con otras iniciativas".

