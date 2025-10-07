Tren Limache - Puerto volvió a presentar problemas en su servicio AM: "Tiempos de viaje siguen siendo mayores a lo habitual"

Por segundo día consecutivo, la empresa EFE Valparaíso comunicó que el servicio del Tren Limache - Puerto está presentando algunas complicaciones.

"Por motivos operacionales, los tiempos de viaje de nuestros trenes siguen siendo mayores a lo habitual", informó la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

De esta manera, el servicio del Metro de Valparaíso está presentando una frecuencia de 10 minutos, lo que ha causado algunos inconvenientes a los pasajeros.

"Te invitamos a planificar tu salida con anticipación y a mantener activas las notificaciones para recibir información actualizada", agregó la empresa.

Debido a esta situación, la compañía publicó un enlace con el que se puede descargar un certificado para presentar en los trabajos o establecimientos educacionales.

Cabe recordar que estos mismos "motivos operacionales" causaron retrasos en los viajes del Tren Limache - Puerto durante la mañana de este lunes 6 de octubre.

PURANOTICIA