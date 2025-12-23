Tren Limache–Puerto tendrá servicios reforzados durante Navidad y Año Nuevo

En el marco de las celebraciones de fin de año, EFE Valparaíso anunció refuerzos especiales en el servicio del Tren Limache–Puerto con el objetivo de acompañar a las miles de personas que se desplazan durante estas fechas, ya sea para reunirse en Navidad o para disfrutar del emblemático espectáculo de fuegos artificiales del Año Nuevo en el Mar, que ilumina la bahía de Valparaíso y Viña del Mar cada 1 de enero.

El 24 de diciembre, y con el espíritu de facilitar los preparativos y el regreso de quienes adelantan el término de su jornada laboral, entre las 12:00 y las 16:00 horas, todas las salidas desde Estación Puerto se realizarán con trenes dobles, aumentando así la capacidad del servicio.

Esa noche, los últimos trenes partirán a las 22:15 horas desde Limache y a las 22:30 horas desde Puerto, permitiendo que más personas puedan llegar a tiempo para reunirse en familia y celebrar la Nochebuena.

Para el 31 de diciembre, EFE Valparaíso volverá a reforzar su operación. Entre las 12:00 y las 16:00 horas, todas las salidas desde Puerto se realizarán con trenes dobles, apoyando el desplazamiento a quienes se trasladan al terminar anticipadamente el trabajo. Además, desde las 18:40 horas, todos los servicios desde Limache también operarán en configuración doble, considerando la alta afluencia de pasajeros que viajan al borde costero para presenciar los tradicionales fuegos artificiales, que cada año convocan a miles de visitantes.

Esa noche, el último tren saldrá a las 22:30 horas desde Puerto, mientras que desde Limache el último servicio partirá a las 22:15 horas con destino final en Estación Barón, medida adoptada por razones de seguridad ferroviaria ante el masivo flujo de personas en el sector.

Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, el servicio del Tren Limache–Puerto funcionará con horario habitual de días festivos, iniciando sus operaciones a las 8:00 horas desde Limache y a las 9:00 horas desde Puerto.

