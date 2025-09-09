Tren Limache-Puerto suma 16 nuevos maquinistas a su equipo: seis son mujeres

EFE Valparaíso celebró la graduación de 16 nuevos maquinistas que culminaron exitosamente el ciclo de formación y asumen la misión de transportar a miles de personas cada día a bordo del Tren Limache-Puerto.

Un proceso de casi un año finalizó con la entrega de licencias, llaves de los trenes y el respectivo diploma a 10 hombres y 6 mujeres, que superaron con éxito un riguroso proceso que considera más de 800 horas de capacitación práctica y teórica en reglamento ferroviario, sistemas, seguridad, entre otras.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, expresó que "esto es muy relevante para asumir estos nuevos desafíos, estos no solamente se asumen trayendo nuevos trenes, mejorando la infraestructura o con distintas políticas en términos de mejoramiento del servicio, sino que también se afronta con mayor personal idóneo, personal capacitado y con nuevas incorporaciones que nos van a permitir seguir dando cuenta de estos grandes desafíos que se vienen en el futuro”.

Sebastián Gallardo, nuevo maquinista, fue galardonado como el mejor alumno de su generación. Ahora, junto a sus compañeros se suman a un equipo de 121 maquinistas, que comandarán el tren que transporta cerca de 90 mil pasajeros diarios.

“Al momento de la postulación siempre fueron claros con nosotros. Me indicaron que el proceso no iba a ser sencillo. Que tenía un alto nivel de exigencia ya que no es menos, en nuestras manos llevamos miles y miles de personas, es la responsabilidad de nuestro en nuestro cargo. Entonces se nos exigió desde el primer momento que iba a ser un proceso complicado y extenso y nosotros aceptamos las condiciones y empezamos a ponerle a todo el esfuerzo posible dentro de un trabajo de equipo en conjunto. Todo esto fue un trabajo en equipo, no fue nada individual y claro, tanto el apoyo de los inspectores de línea, monitores y los antiguos maquinistas en sacar este este logro, ese objetivo”, sostuvo el galardonado.

En el marco de su plan de refuerzo, EFE Valparaíso inició el año pasado un nuevo proceso de formación de maquinistas, con el objetivo de incrementar la dotación y responder oportunamente al aumento progresivo de los servicios. Para llevar adelante esta iniciativa, se puso especial énfasis en la convocatoria al curso, difundiendo esta oportunidad entre mujeres profesionales, técnicas y estudiantes de carreras como mecánica, electricidad y áreas afines.

Una de las seis nuevas maquinistas es Emilia Pérez, quien expresó que "nunca esperé la verdad llegar hasta este punto. Cuando yo ingresé al curso no me esperaba que fuera como lo es. Es complicado, lo teórico, lo práctico, pero agradecida la verdad de todo el esfuerzo, de mis compañeros, de los IL (Inspectores de Línea), de todo el equipo en sí y feliz ahora de estar en este punto”.

Marcela Soto, vicepresidenta del directorio de EFE Valparaíso, valoró que "lo bueno de esta etapa es que fue un llamado abierto, nosotros hicimos un llamado abierto, eso casi nunca se había hecho y eso trajo a las alumnas, hoy día maquinistas, las que dijeron que nunca lo habían pensado, que eso podía ser un puesto para una mujer y tenemos que pensarlo. Yo nunca pensé que ser director de una empresa pública podría ser un puesto para una mujer como yo y si es posible, y tenemos mucho que hacer y mucho que aportar al país”.

Finalmente, la subsecretaria de la Mujer, Claudia Donaire, señaló que "en general hay harta estadística a nivel internacional y nacional respecto a las propiedades de incorporar diversidad a las organizaciones en el ámbito de la productividad, en el ámbito del clima laboral, en el ámbito también de lo que impone a los cuerpos directivos también el contar con mayor diversidad en lo que es también la definición y decisiones de marketing o de oferta de servicio. Entonces hay beneficios por todos lados y, por ende, para las sociedades también es importante saber que hombres y mujeres pueden aspirar a ser lo que quieren ser sin ninguna restricción. Es muy valioso”.

