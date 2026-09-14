Tren Limache-Puerto reforzará servicios y extenderá apoyo a la movilidad en el Gran Valparaíso durante las Fiestas Patrias

Desde este jueves 17 al domingo 20 de septiembre, el tren Limache-Puerto jugará un rol fundamental para trasladarse de forma segura y sustentable a los distintos puntos de celebración de las Fiestas Patrias en el Gran Valparaíso. Por ello, EFE Valparaiso ha establecido un itinerario de funcionamiento, luego del análisis de los datos de movimiento de pasajeros durante los años anteriores.

Así es como para este jueves 17 de septiembre se adelantará la entrada de servicios dobles desde el mediodía, considerando que gran parte de la población culmina anticipadamente sus actividades laborales o académicas.

Para el viernes 18 y sábado 19 de septiembre se mantendrá el horario de funcionamiento de día festivo, con refuerzo de servicios dobles entre las 12:00 y las 14:00. Durante la tarde, los trenes entre las 19:30 y las 21:00 también circularan en modalidad múltiple. Mientras que el 20, el servicio funcionará de manera normal.

Maria Alicia Sánchez, gerente de Pasajeros de EFE Valparaíso, comentó que "hemos realizado adecuaciones a nuestro servicio Tren Limache-Puerto para estas fiestas,reforzando con servicios múltiples durante los horarios que sabemos que hay mayor afluencia. Pero independiente de esto, los cuatro días estaremos en constante monitoreo, de manera de poder realizar ajustes en la operación en caso de ser necesario. Por otra parte, también la intermodal Limache va a estar funcionando y también todas las combinaciones como los Buses C, el servicio nocturno y los buses eléctricos de manera que todos los cientos de pasajeros que deseen llegar a los distintos puntos de celebraciones lo puedan hacer de manera segura y tranquila”.

Durante estos días se mantendrá funcionando de manera habitual la estación Intermodal Limache con buses a La Calera, La Cruz y Quillota. Mientras el servicio a Limache Viejo, operado por Agdabus, estará disponible para quienes deseen llegar desde el tren al estadio municipal, principal punto de celebraciones en esta comuna.

Los buses C01 y C02 continuarán su operación durante estos días de fiesta en Quilpué y Villa Alemana. Se puede revisar su frecuencia en la App Red Regional y programar la ruta, la cual pasa a un par de cuadras del estadio de Peñablanca, donde se desarrolla uno de los principales eventos dieciocheros de la provincia de Marga Marga.

Los buses nocturnos N01 recorrerán las calles del Gran Valparaíso entre la Estación Puerto y Peñablanca, permitiendo la movilidad durante toda la madrugada.

Por último, uno de los espacios más concurridos durante las celebraciones son las ramadas y fondas del Sporting Club, a un par de minutos caminando desde estación Hospital en Viña del Mar. Ahí tambien pueden acceder a scooter eléctricos para reducir los tiempos de viaje.

Todos estos servicios permiten combinar con el tren, pagar con tarjetas de crédito, débito, billeteras electrónicas, entre otros, permitiendo obtener descuentos en la tarifa de transportes y una movilidad segura durante estos días de celebración.

PURANOTICIA