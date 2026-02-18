Tren Limache-Puerto contará con servicios especiales nocturnos durante Viña 2026

De cara a la realización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que se llevará a cabo entre este 22 y este 27 de febrero, EFE confirmó las facilidades que se dispondrán a lo largo de las seis jornadas del certamen.

Considerado el hito del verano en la región de Valparaíso, el show produce un importante aumento en el desplazamiento de personas. Será abordado mediante un plan operacional que incluye servicios nocturnos, ofreciendo una opción de transporte segura y confiable para quienes retornan a sus hogares tras participar del certamen.

La gerente de Pasajeros de EFE Valparaíso, María Alicia Sánchez, detalló el itinerario que seguirán los trenes. “Son cuatro servicios hacia Limache, dos servicios hacia Puerto, y el primero sale a las 01:30 horas. desde la Estación Viña del Mar hacia Limache. Luego hay un servicio a las 02:00 horas, donde uno va hacia Limache y otro hacia Puerto; uno a las 02:30 horas, solo hacia Limache; y otro a las 03:00 horas, que va hacia Limache y hacia Puerto. Las estaciones donde se va a detener el tren para la bajada de los pasajeros son Quilpué, Villa Alemana, Limache, Barón y Puerto”, explicó.

La Estación Viña del Mar -ubicada a pasos del anfiteatro- será el punto de inicio. Si bien cerrará en su horario habitual, volverá a abrir a la 01:00 horas. “EFE hace un aporte muy relevante para poder dar movilidad a quienes salen en horas de la noche, en horas de la madrugada, desde las dependencias de la Quinta Vergara”, declaró el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

“Es un evento de los más relevantes que tenemos en la región y, por supuesto, tiene carácter nacional e internacional. Hay un despliegue de diversas acciones que se toman en torno al Festival, que van generando una mejor calidad, una mejor recepción de los turistas”, valoró la autoridad.

Cabe señalar que existirá un monitoreo permanente en caso de que la demanda de pasajeros requiera ajustes en la frecuencia. Asimismo, se reforzará la operación con trenes dobles durante las seis tardes del evento.

Pablo Turismo, director de Turismo de la Municipalidad de Viña del Mar, confirmó el impacto en la movilidad de la población flotante. “Hemos registrado que el 77% de los asistentes al Festival son de fuera de la comuna. Por lo tanto, ahí tenemos una porción importante que puede eventualmente, y probablemente, utilizar un servicio como estos horarios extendidos de EFE, lo que considera no solo a los asistentes, sino también, posiblemente, a los trabajadores”, dijo.

COORDINACIONES PARA LA OPERACIÓN

Con el fin de sostener adecuadamente esta operación especial, la empresa ferroviaria dispondrá un importante despliegue de equipos de seguridad, encargados de control de tráfico, maquinistas y personal de estaciones, entre otros. De igual forma, se han efectuado gestiones para la articulación con instituciones externas -como la Delegación Presidencial Regional, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Viña del Mar- con foco en resguardar a los pasajeros, tanto en el interior como en el exterior de las estaciones que reabrirán durante la noche.

“Particularmente para el Festival de Viña, Carabineros ya cuenta con su plan operativo plenamente aprobado por el mando policial y revisado con el Ministerio de Seguridad Pública, que incluye no solamente las acciones de resguardo y vigilancia especial y los servicios especiales en el sector de la Quinta Vergara, sino que también el resguardo en las estaciones del metro, en colaboración con EFE, a propósito de la ampliación de su servicio para estos días”, confirmó al respecto la Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero.

El objetivo es brindar -tal como ocurrió en 2023, 2024 y 2025- un desplazamiento tranquilo y sin inconvenientes para los pasajeros.

Las autoridades recordaron que la boletería de la Estación Viña del Mar no abrirá durante la noche, por lo que, en caso de no contar con carga en la tarjeta, el llamado es a optar por la carga online o en máquinas de autoservicio. También existe la opción de pagar directamente con tarjetas bancarias, sea en su formato físico o a través de billeteras digitales. Toda la información sobre la operación especial de trenes nocturnos estará disponible en las redes sociales de EFE y en el sitio www.efe.cl.

HORARIOS DE LOS SERVICIOS ESPECIALES

